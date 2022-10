1945 17 de octubre 2022: El subsuelo de la patria sublevada

Por: Gustavo Bartolomé

Ex Presidente Consejo Partido Justicialista

Con esta frase Raúl Scalabrini Ortiz definía claramente el momento sublime donde la clase trabajadora de Buenos Aires y el conurbano bonaerense formalizaban el matrimonio perfecto con el General Juan Domingo Perón quienes en una relación simbiótica daban nacimiento al más grande y perdurable Partido Político de América Latina. EL MOVIMIENTO NACIONAL JUSTICIALISTA.

El mundo temblaba por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina sufría sus consecuencias y más aún los efectos de los últimos gobiernos conservadores fraudulentos denominados en nuestra historia como “La década Infame”, la pobreza de la clase trabajadora y peor aún la falta de derechos se convirtieron en un grito silencioso del reclamo oprimido que hizo eco en los oídos de un joven Coronel.

Y así fue que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión generó las políticas que beneficiaron a la clase obrera quienes por primera vez comenzaron a tomar dimensión del rol que les cabía.

Pero los dueños del poder no iban a quedarse quietos, la burguesía terrateniente encolumnadas detrás de la Sociedad Rural Argentina, Sectores de la Iglesia y de las Fuerzas Armadas lograron la detención del líder de masas en aras de “defender la Constitución y la Libertad” según alegaron, siendo remitido el 13 de Octubre a la isla Martín García.

Ante esto, la posteriormente llamada “Columna Vertebral del Partido Justicialista” comenzó a organizarse desde las bases pues veían esfumarse los Derechos logrados y la esperanza que había logrado despertar el Coronel Juan Domingo Perón. Es así que un día como hoy pero hace 77 años los trabajadores de la carne en Berisso marcharon hacia La Plata apedreando el Jockey Club, quemando ejemplares del diario El Día en una clara muestra de dolor e impotencia y por la tarde comenzaron a fluir desde las fábricas, talleres, frigoríficos, comercios de todos los rincones hacia la Plaza de Mayo, la cual fue cubierta por una marea de trabajadores que se perdía en el horizonte y a las 23.00 hs. apareció en el balcón de La Rosada el Coronel Perón.

Nacía en ese preciso momento “El Peronismo”.

En la actualidad necesitamos volver a las fuentes, debemos tener en claro que las políticas van desde la periferia hacia el centro y desde arriba hacia abajo; que el trabajador es el sujeto principal de la historia y no puede haber empresarios ricos con trabajadores pobres y para ello el peronismo desde su origen tuvo muy claras herramientas cuando trazó los ejes centrales ideológicos “JUSTICIA SOCIAL, INDEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOBERANÍA POLÍTICA”, surgidos de la Convención de filósofos llevada a cabo en Mendoza en 1949. Y está claro que no puede haber una sin la otra y hoy vemos con mucha tristeza que el gobierno anterior nos endeudó por 100 años privándonos de la INDEPENDENCIA ECONOMICA y el Fondo Monetario Internacional exige medidas de ajuste permanente que atentan contra la Educación, la Salud y la Seguridad atentando de esta manera contra la SOBERANÍA POLÍTICA y directamente influye sobre los derechos de los trabajadores, es decir sobre la JUSTICIA SOCIAL.

Pero esto no es obra de errores, esto fue perfectamente organizado en búsqueda de la concentración de la riqueza, la transferencia del esfuerzo de los trabajadores hacia los bolsillos de los más ricos y no solo eso ahora vienen por las dos joyas que quedan EL LITIO y VACA MUERTA. El neoliberalismo carece de nacionalidad, su moral es la avaricia y su patria el dinero. Vienen a terminar lo que no lograron hacer en cuatro años, vienen nuevamente a privatizar Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles, el sistema jubilatorio, vienen a destruir el Estado y a hacer negocios con nuestros bienes y con nosotros. Vienen a seguir haciendo espionaje con propios y extraños con la complicidad y el silencio de los jueces de la Corte Suprema y el servilismo informativo del multimedio Clarín.

Por si fuera poco se estaría comprobando la participación del consorcio económico de la familia Caputo (hermano del alma del expresidente Macri) en la tentativa de Magnicidio por el atentado contra la vida de la ExPresidenta y actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Nosotros tenemos muy en claro cuáles son nuestras desventajas, pero también en claro cuáles son nuestras ventajas y la mayor de éstas es nuestra militancia, nuestro trabajo en los barrios, nuestra sensibilidad ante quien la pasa mal y nuestro compromiso de lucha. Por todo eso el peronismo sigue despertando la esperanza en el pueblo argentino y hoy más que nunca debemos redoblar los esfuerzos para mantenernos unidos, para tener en claro cuando propios o extraños solo los moviliza la codicia, pero para ello es necesario estar UNIDOS y así y solo así el 2023 nos encontrará nuevamente victoriosos ante quienes quieren llevarnos al período de desbarranque económico más profundo de nuestra historia y la entrega total de nuestra Nación a manos extranjeras. La LEALTAD es imprescindible en estos momentos donde intentan que reina el caos.

