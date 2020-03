“PANCHO” BRACCO TERMINÓ 2° EN EL TC PISTA MOURAS

Compartir en...

Gran representación del local “Pancho” Bracco en el automovilismo argentino: terminó segundo en la última carrera del TC Pista Mouras. En comunicación con el programa radiofónico El Megáfono, remarcó lo importante que fue no equivocarse y ponderó su alegría por completar todas las vueltas.

“Más allá de la carrera y el segundo puesto, ayer fue una puesta en escena del calor, de que hubo que manejar mucho y aguantar una condición climática muy adversa”, le comentó a Marcelo Méndez, conductor del programa a lo que agregó: “fue una buena carrera, la verdad no me equivoqué nunca”.

En este sentido, aseguró: “estoy más contento por terminar la carrera que por el segundo puesto”. Aún así se lamentó por no haber tenido una buena performance en la primer etapa, lo que le hubiese permitido estar arriba en la tabla, pero por inconvenientes externos no lo pudo conseguir.

“Ayer el tema era no equivocarse, Marcelo, el que se equivocaba se iba afuera porque los autos estaban muy ‘finitos’. Tenías que hacer maniobras que no eran las normales porque el auto se iba de trompa, en tres o cuatro vueltas se incineraban las gomas, querías doblar y el auto no lo hacía”, detalló sobre la competencia el propio Bracco.

