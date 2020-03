TOMASINO MANIFESTÓ SU “ENOJO” POR EL ATENTADO CONTRA LEDESMA: “NO PUEDE QUEDAR IMPUNE”

Compartir en...

Ante el hecho lamentable ocurrido en la vivienda del director de Tránsito, Sergio Ledesma, donde alguien arrojó una bomba molotov; esta mañana el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bragado, Mauricio Tomasino, dio a conocer la posición del Gobierno sobre lo ocurrido. Dijo que siente “enojo” y que “se cruzó un límite”; “este hecho no puede quedar impune”, agregó.

Tomasino explicó que Ledesma “fue atacado en su casa, estando él y su familia”. Destacó que “afortunadamente no pasó a mayores”, pero consideró que este tipo de situaciones no pueden suceder: “si queremos ser una sociedad mejor tenemos que entender que nos tenemos que respetar, cumplir los valores y entender que el otro está cumpliendo su trabajo y que la familia no tiene nada que ver”, sostuvo.

El funcionario mostró solidez en la expresión de su repudio. “La posición nuestra es muy firme, nosotros venimos para que la Ley se cumpla y no nos van a amedrentar con esto”, dijo. También manifestó que “si no paramos un poco y reflexionamos sobre esto, los destinos de nuestra comunidad no van a ser los mejores”.

En lo que respecta a la identificación de la/s personas responsables del atentado, indicó que ya se inició la investigación correspondiente para que cumplan con la pena que estipule la Justicia. “Lo que ocurrió en la casa de Sergio Ledesma es un delito, y como tal tiene que ser castigado; nosotros vamos a velar para que eso ocurra”, concluyó.