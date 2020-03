EVALÚAN UN CASO DE DENGUE EN CHIVILCOY

Compartir en...

Siguen aumentando los posibles casos en la zona. Un vecino de Chivilcoy (38), que estuvo en Bolivia según las autoridades de salud, está internado en el Hospital Municipal de dicha ciudad ante posibles síntomas de dengue. El caso no está confirmado, ya que se esperan los resultados de los análisis correspondientes.

Consultada la responsable de la Región Sanitaria X, Carolina Di Nápoli, expresó que se puso en marcha un protocolo para estos casos, que consiste en la fumigación del lugar, entre otras acciones, ya que es necesario aislar el posible foco de infección.

Manifestó que la persona, un hombre adulto que vive en la zona sur, estuvo en Bolivia, lugar que es considerado “zona endémica”, por lo que “no sería un caso autóctono”. Debido a que presentaba los síntomas característicos, se lo internó en el Hospital y se hicieron los análisis respectivos, por lo que están a la espera de los resultados.

En este sentido, el secretario de Salud de la Municipalidad de Chivilcoy, José Caprara, se refirió al caso de posible dengue que se conoció el martes y aseguró: “no es un caso autóctono, sino importado, porque hizo un viaje a Bolivia y, estando ahí, tenía un familiar afectado de dengue. Cuando emprendió el regreso, durante el viaje que le llevó tres días, comenzó con los síntomas“.

“Una vez que cede el cuadro febril –agregó- el paciente ya no contagia”, al tiempo que aclaró que, durante el 2019 no se encontraron larvas del mosquito que transmite la enfermedad (Aedes aegypty), por lo que, por más que vengan personas afectadas de otros lugares, no se registrarán casos locales de dengue.

