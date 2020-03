ESTO DIJO LA NADADORA DE 14 AÑOS QUE GANÓ EN JUNÍN

Compartir en...

Los amantes de la natación y del deporte de nuestra ciudad tienen que empezar a tener este nombre en cuenta: Manuela Goncalvez. Se trata de una bragadense de 14 años que ganó una importante competencia de nado en la Laguna de Gómez, Junín.

“La primera vez que lo hice y pude completar todos los cruces, con excelentes resultados”, comentó la nadadora ante la cámara de Bragado TV, a lo que añadió: “yo me tenía fe pero los médicos me decían que no podía más, mi cabeza decía que sí”.

La local, tras una ardua preparación y una dieta específica, logró un tiempo cercano a las tres horas en los 10 mil metros del recorrido. Con su performance logró la segunda posición de la Tabla General, detrás de una atleta olímpica, y primera en su categoría.

“Mi entrenamiento es exigente, todos los días y doble turno, más gimnasio. Meto más o menos 14 kilómetros por día”, explicó la joven, quien ahora apunta a su próximo objetivo: una competencia de aguas abiertas en un río cercano a Escobar, con un recorrido total de 3500 metros.