OSCAR UGO APUNTÓ CONTRA LA AYUDANTÍA FISCAL TRAS EL ROBO DEL QUE FUE VÍCTIMA

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

El sindicalista Oscar Ugo manifestó su malestar debido al trato que recibió por parte de la Ayudantía Fiscal en medio de las investigaciones que él estaba realizando junto con la policía para el esclarecimiento del robo del que fue víctima. “Me di cuenta que me estaba chicaneando, mintiendo, humillando y denigrando”, dijo respecto de la Secretaria del Fiscal.

Ugo destacó el trabajo de la policía. Sostuvo que hizo todo lo posible para ayudarlo y que rápidamente habían logrado conseguir las pruebas necesarias, pero que la Ayudantía Fiscal intentó dilatar los tiempos para el allanamiento. “Llegó el momento que tuve que sacar el sello –de Secretario General de ATE-, que es algo que yo no quise hacer porque no me gusta chapear con la organización ni nada por el estilo”, indicó.

El sindicalista confirmó que el allanamiento se realizó en horas de la noche del lunes (él había formulado la denuncia alrededor de las 14hs) y que logró recuperar algunas pertenencias. Sin embargo, consideró que se demoró demasiado y que faltaron otros lugares por allanar, lo que, en caso de haberse concretado, habría contribuido a que se encontrara la totalidad de las cosas.

EL ROBO

El hecho se produjo entre la noche del domingo y la mañana del lunes en su quinta de la calle Ferroviarios Argentinos al 1700. El aprehendido fue Alberto López, de 26 años, quien se encuentra imputado como autor del robo de sillas de plástico, sillas de caño y lona, una maquina de cortar pasto, una bomba, barre fondos, 30 metros de cable y otros 30 de cable sumergible.