CORONAVIRUS: EL INTENDENTE DE CHIVILCOY CONSIDERÓ OPORTUNO QUE SE SUSPENDAN LOS EVENTOS MASIVOS

Según informa “La Razón de Chivilcoy”, el intendente de dicha ciudad, Guillermo Britos, se refirió ayer a la pandemia de coronavirus. Se mostró aliviado porque los dos casos preocupantes que había allí parecieran no estar vinculados con la enfermedad, y también habló de las medidas que considera más oportunas para este momento: “si la decisión fuera municipal, hoy mismo firmaría un decreto diciendo que no se produzcan concentraciones masivas de personas”, dijo.

El mandatario manifestó que el coronavirus “es un tema que nos tiene que preocupar a todos, donde debe primar la tranquilidad y ocuparnos de la prevención, con todo lo que ha emanado la Secretaría de Salud del municipio y de las autoridades provinciales”. Además, agregó: “ojalá que se detenga de alguna forma esta situación, pero debemos estar alertas”.

Además, indicó: “considero que, sin generar una psicosis, tenemos que tomar todos los recaudos, estar atentos. Vamos a esperar lo que resuelva el ministerio de provincia y Nación, pero me parece que deberíamos ir hacia una suspensión de eventos masivos, en especial aquellos que no son necesarios”. “Si me preguntas que habría que hacer, personalmente considero que ya, y teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en Italia, España, y Paraguay donde por 5 casos, han suspendido las clases. Creo que ese puede ser el mejor camino”, opinó.