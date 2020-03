HAY 34 PERSONAS EN “CUARENTENA”, AUNQUE VARIOS SE NEGABAN A CUMPLIRLA

Compartir en...

En el marco de la conferencia de prensa realizada esta mañana sobre las medidas preventivas contra el Coronavirus que implementó la Municipalidad de Bragado, la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, se refirió a los casos de personas que deben estar en “cuarentena” debido a que viajaron a países con mayor riesgo. Sostuvo que resultó difícil hacerles comprender el estricto cumplimiento del aislamiento que deben realizar.

Según la funcionaria, “solamente tenemos 34 aislados, es decir viajeros a los que no necesitamos hacerle ni un hisopado porque no tuvieron ningún síntoma”. No obstante, reconoció: “nos ha costado muchísimo que la gente cumpla con esto”.

Pussó recordó que todo aquel que haya viajado a un país donde haya gran afluencia de personas infectadas debe cumplir con la “cuarentena” de 14 días. “Si hay que aislarse, debemos cumplirlo; sino complicamos a toda la ciudadanía”, dijo. Manifestó que “estas medidas no son agradables, pero son necesarias y no son pasibles de que la gente pueda opinar”. También indicó: “si la sociedad no acompaña, el Estado no puede hacer nada”.

Explicó que los viajeros deben registrarse llamando al 107. Contó que “un médico los llama todas las mañanas, controla su estado de salud telefónicamente y si alguno tiene fiebre llama al 107 y una ambulancia lo va a buscar a su casa; no deben movilizarse ni a la sala ni al hospital”.

Indicó que, en general, “el 80% de los pacientes que se infectan son tratados en su casa como si fuese un resfrío común; el 14% va a internación por decisión de la ambulancia y el médico que lo revisa en su domicilio; y un 6% únicamente requiere terapia”.