SI SE CONFIRMA UN CASO DE CORONAVIRUS EN UN ESTUDIANTE, SE CERRARÁ LA ESCUELA

Las medidas preventivas por la expansión del coronavirus en el país comienzan a abarcar a las instituciones educativas. Hace algunas horas el ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires estableció un nuevo protocolo para los casos confirmados o sospechosos de COVID-19 en alumnos o trabajadores de las escuelas.

El mismo indica que cuando se confirme un caso positivo de coronavirus de estudiantes, profesores, auxiliares o directivos, el establecimiento deberá cerrar sus puertas hasta que se conozca el resultado final del examen o por un plazo de 14 días como mínimo. En cierta medida, se trata de una ratificación de la no suspensión momentánea de las clases.

Si es que apareciera un caso sospechoso de alumnos o profesores frente al aula, se cerrará el curso en cuestión, pero no todo el establecimiento educativo. Si el caso sospechoso es de un auxiliar o de personal directivo que no está frente a alumnos en el aula, corresponderá solamente el aislamiento de la persona sospechada de tener la enfermedad.

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, había adelantado: “Las clases por ahora no están suspendidas ni mucho menos, pero eso no significa que no vaya a suceder: esto es un minuto a minuto“. En otro orden, el titular de la cartera educativa, Nicolás Trotta, aseguró: “El trabajo hoy es ver cómo logramos detener el avance del contagio y con ese fin el Consejo de Expertos nos indican que la suspensión de clases no va a tener ningún impacto por el momento“.

“Esta es una indicación que puede cambiar en las próximas horas o días“, sostuvo Trotta, y explicó: “Estamos coordinando minuto a minuto con los especialistas”. En la misma línea, añadió: “Entiendo la preocupación que tenemos como padres, pero más allá de la mirada que de cada uno pueda tener tenemos que confiar en lo que dicen los especialistas“.