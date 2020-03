NUEVAMENTE INTENTARON ENGAÑAR A UN BRAGADENSE CON EL “CUENTO DEL TÍO”

Compartir en...

Los intentos de estafa telefónica siguen a la orden del día en Bragado. En la tarde de ayer nuevamente un vecino recibió un llamado por parte de una persona que intentó engañarlo solicitándole que realice operaciones en su cuenta bancaria, pero el hecho no se concretó debido a que acudió a su hijo, quien llevó el teléfono hasta la Comisaría con el estafador en línea.

La víctima es Raúl Avila. Alrededor de las 14:30hs de ayer fue llamado por un número con característica de Buenos Aires, desde el cual le habló una persona que decía ser call center de una empresa vinculada a la telefonía celular. Le indicó que había ganado 80 mil pesos, un Smart TV y un Smartphone.

El delincuente lo abrumó de datos sobre la empresa a la que pertenecía, e incluso le habló del tiempo que llevaba activa su línea de celular (esa era la supuesta razón del sorteo que había ganado). Ante tal situación, y debido a la desconfianza generada, Raúl cedió la comunicación a su hijo, el periodista Leonel Avila, lo que desencadenó en una serie de preguntas hacia el supuesto call center para cerciorarse que todo no se trataba de una estafa, como efectivamente lo era.

La persona que realizó la llamada era muy convincente en su forma de hablar, pero se molestaba mucho cada vez que sentía la desconfianza de la víctima. Le dijo a Leonel que su padre había aparecido mencionado como ganador en una publicidad transmitida en Telefé y ante la persistencia de la duda por parte del periodista le pidió que abriera una página de internet para asegurarse que todo se trataba de algo cierto.

El sitio web no era de ninguna empresa conocida, podría ser objeto de convencimiento para alguien que no conoce del tema, pero acrecentó la duda de Leonel debido a que era una plantilla gratuita de Blogspot. Al consultarle sobre la forma en que debía proceder para acceder a los premios, el supuesto call center le dijo que debía realizar un tipo de operación en su cuenta bancaria y que se mantuviera siempre en línea hasta que llegara a la entidad; algo aún más sospechoso.

Leonel le contestó al delincuente que iría al banco tal como le pedía, pero en realidad fue a la Comisaría. El estafador permaneció aguardando en el teléfono (él mismo insistía que no cortara la conversación), aunque la policía no logró realizar ninguna actuación esclarecedora debido a que en ese momento el personal especializado no se encontraba en el lugar. Finalmente, la comunicación se dio por terminada, sin que se consumara el intento de estafa.