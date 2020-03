PREPARAN AL HOSPITAL PARA UNA EVENTUAL CENTRALIZACIÓN DE INFECTADOS POR CORONAVIRUS

Compartir en...

En el marco de la conferencia de prensa realizada ayer por la mañana, la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó informó que el Hospital Municipal San Luis será el espacio donde se centralizará la atención de las personas infectadas por coronavirus en el caso de que se registren casos positivos en Bragado. Sostuvo que ya cuentan con todos los insumos necesarios y que diariamente el Comité de Crisis analiza la situación en la que nos encontramos.

La médica recordó que “una pandemia es una situación crítica para todos”; “a esto no escapa nadie”, dijo. Indicó que el Coronavirus “va llegar”, aunque aclaró: “estamos trabajando para que esto no tenga un crecimiento exponencial, que sea lineal (…) y que no se nos desmadre”.

Habló de la importancia de cuidar al personal de salud ya que son los que tendrán que cuidar a todos los pacientes, e indicó que el Municipio viene comprando todos los insumos desde hace un mes, por lo que el Hospital está bien equipado. Además, se refirió a la tarea que realiza el Comité de Crisis en pos de hacer un análisis permanente de lo que acontece y tomar las medidas oportunas.

Según Pussó “no hay que asustarse, hay que cuidarse”. Resaltó lo fundamental que es cambiar los hábitos que impliquen un riesgo y enfatizó en que “estas medidas no son agradables para nadie, pero son necesarias”.