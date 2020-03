EL MUNICIPIO DE JUNÍN DISPUSO CERRAR TODOS LOS ACCESOS A LA CIUDAD

Compartir en...

Este lunes a las 13:30 horas, el Director de Seguridad del Municipio de Junín Luis Chami confirmó en una entrevista que el Municipio decidió cerrar los accesos a Junín.

“No va a entrar ni salir nadie. Vamos a poner controles en todos los accesos. Vamos a ver donde se generaran los cuellos de botellas, y la persona que entre incumpliendo esta regla automáticamente quedará detenida. Las personas que se fueron al exterior no van a poder regresar. A Junín no entran”, confirmó categóricamente.

“Además – agregó Chami – vamos a cerrar la bajada de la ruta 65 y Las Gallaretas, Camino del Resero y 65, la colectora de ruta 65 e Intendente de La Sota y vamos agregar varios módulos policiales para control”.