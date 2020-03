SEGÚN BROGGI, GATICA DIJO QUE NO PODRÍA ACORTAR EL SUELDO DE SUS FUNCIONARIOS PORQUE SE QUEDARÍA SIN NINGUNO

Compartir en...

A pesar de la paralización de la actividad política partidaria que viene registrándose desde hace un tiempo por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), el concejal Sergio Broggi (Frente de Todos) ha decidido hacer pública una supuesta conversación que mantuvo con el intendente Vicente Gatica, la cual no deja bien parado al gobierno municipal. Sostuvo que el Jefe Comunal duda de aplicar un recorte del salario de sus funcionarios porque correría el riesgo de quedarse sin ninguno.

Según el edil, el dialogo habría transcurrido en el marco de la reunión que mantuvo Gatica con los diferentes sectores políticos, en la que se coordinaron acciones conjuntas para hacer frente al estado de emergencia sanitaria que vivimos. Contó que “todos nos pusimos a disposición” ya que la idea es “tratar de colaborar en todo esto, que cada vez resulta más grave”.

A pesar de una pequeña falla que tiene el video, se puede comprender la propuesta que planteó Broggi de que, mientras perdure la actual situación, el salario de los funcionarios no supere los 50 mil pesos y que todo el dinero restante sea destinado a la Cooperadora del Hospital Municipal San Luis.

“Me sorprendió su respuesta, donde me dijo que lo iba a ver, que lo iba a pensar”, sostuvo Broggi, y también agregó: “la otra respuesta fue que posiblemente se quedaría sin funcionarios si hace ese decreto”.

El edil del Frente de Todos manifestó que tal actitud no puede ocurrir ya que la dirigencia política tiene que demostrar que está “a la altura de las circunstancias”. En ese marco, manifestó: “les pido a los funcionarios, si el Intendente no lo hace, que cada uno por su cuenta lo haga para que ayudemos un poco más”. “Es mucha plata la que se podría juntar si los funcionarios aceptaran eso, son como 4 millones de pesos”, estimó.

Consultado por BRAGADO TV, el Intendente aseguró no haber visto el video de Broggi porque prácticamente no mira las redes sociales; “vivo gestionando”, dijo. Sin embargo, aclaró que la acusación del concejal no es cierta ya que “no contesté de esa manera”. “No quiero ninguna polémica en momentos como este, tengo demasiados frentes”, agregó.

" LE DIJE AL INTENDENTE SOBRE MI PROPUESTA Y LE PEDÍ QUE HAGA UN DECRETO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS POLÍTICOS COBREN UN TOPE DE $50.000.- Y EL RESTO SE DONE AL HOSPITAL Y ME DIJO QUE SI LO HACE, SE PODRÍA QUEDAR SIN FUNCIONARIOS". Publicado por Concejal Sergio Broggi en Martes, 24 de marzo de 2020