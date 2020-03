JUAN PABLO ARISTI SE REFIRIÓ A LA GRAN RECAUDACIÓN PARA EL HOSPITAL

Compartir en...

Para conocer en profundidad acerca de los grandes resultados de la última campaña solidaria por el Hospital San Luis, que aportó económicamente para que el nosocomio tenga el equipamiento necesario para enfrentar la pandemia, el programa radiofónico El Megáfono conversó con Juan Pedro Aristi, quien participó en la campaña.

La solidaridad bragadense no cesa a pesar de atravesar una emergencia sanitaria por el avance del coronavirus. Así lo demostró exitosamente la última campaña, en la que un grupo de vecinos, empresas, instituciones y otros miembros de la comunidad recaudaron fondos para la cooperadora de la entidad.

Vale mencionar que la propuesta surgió de Bragado Club y La Bragadense. Según Aristi es “realmente impactante” la cantidad de recursos recaudados, por lo que agradecen a cada productor, comerciante, empresario y vecino de Bragado que colaboró en esta delicada situación. El monto ronda los 9 millones y medio.

De igual forma, expresó: “Para nosotros no es un éxito, estamos agradecidos de que el vecino done pero a su vez muy preocupados porque en esta situación muy delicada, de alguna manera, el dinero nos aleja de la derrota pero no nos asegura tener éxito. La alegría es efímera, hoy a las seis de la mañana el equipo ya estaba trabajando”.

Para Aristi todos los trabajadores de la salud y un montón de personas necesitan de este recurso para no contagiarse del virus y trabajar de forma óptima. “Entendemos que esto es una tarea épica en donde todos estamos aprendiendo, en donde nuestros profesionales de la salud tienen que estar articulados. Si la pandemia viene la situación va a ser de mucha presión”, sostuvo.

26 de marzo de 2020