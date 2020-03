LA CAMPAÑA SOLIDARA PARA EL HOSPITAL LLEGÓ AL DIARIO LA NACIÓN

Compartir en...

Gran satisfacción generó en Bragado la numerosa cifra de 9 millones de pesos que se recabaron en apenas 3 días para la Cooperadora del Hospital Municipal San Luis. El asunto trascendió las fronteras locales y llegó a conocimiento de la redacción del diario La Nación, motivo por el que decidió publicarlo en su portal digital y convertirlo ahora en un tema de alcance nacional.

El medio de comunicación enfatizó sobre la actitud proactiva de los bragadenses ya que el miedo no nos paralizó, sino que nos potenció para juntar recursos que beneficiarán al Hospital ante un potencial crecimiento de casos de Coronavirus.

Lo llamativo de la nota es que fue ubicada en la sección “campo” y que el mayor énfasis fue puesto en los productores y entidades agropecuarios que adhirieron a la iniciativa, lo cual generó cierta polémica en las redes sociales ya que los 9 millones de pesos se lograron por el aporte de muchas instituciones, empresas y personas, y no de un único sector.

No obstante, nada empaña la buena labor realizada por todos los que participaron en la campaña y la positiva experiencia que hoy tenemos de aparecer en los medios nacionales por una cuestión positiva: la solidaridad bragadense.

Una iniciativa solidaria logró que en Bragado se recaudaran $9.000.000 en tres días para comprar insumos médicos para el Hospital Municipal San Luis con el fin de atender a la población por el coronavirus.

En la iniciativa, bajo el paraguas del Bragado Club con la cooperadora del centro de salud, se sumaron productores autoconvocados, cerealistas y distintas organizaciones como la Federación Agraria local, la Sociedad Rural y otras empresas de la zona que trabajan en conjunto con la cooperadora del hospital.

La iniciativa surgió luego de que Juan Pedro Aristi, un productor y empresario del agro, asistiera a una reunión del comité de crisis de la Municipalidad de Bragado para poner en contexto la emergencia sanitaria.

A partir de esa reunión, se comenzó a trazar un plan que permitiera acondicionar las salas del hospital con materiales médicos descartables y adquirir equipos.

“El viernes pasado empezamos a trabajar con la comunidad para ver qué hacíamos, si recolectábamos dinero y qué se iba a comprar con ese dinero. En vez de paralizarnos por el miedo hacia la pandemia, decidimos ponernos en acción y hacer algo”, dijo Aristi.

“Nosotros entendemos que el campo tiene que interactuar con la sociedad. Pero entendemos que solo con el campo no alcanza, por eso solicitamos y sumamos a los comerciantes y a la sociedad en general. Pero es cierto que el campo articuló un movimiento transversal”, agregó el productor. Destacó un trabajo conjunto con el gobierno local. “El gobierno municipal siempre nos recibió y articulamos, trabajamos juntos”, dijo.

Según comentó el empresario, el hospital está preparado para un escenario normal, pero no para una pandemia. Es por eso que están tratando de articular recursos entre profesionales para hacerle frente a la situación en caso de ser necesario.

Según indicó Walter Malfatto, productores de la zona se sumaron a la colecta también donando algunos granos como soja, que luego se podrán vender para comprar lo que haga falta para el hospital.

“La meta que tenemos es que no nos agarre el coronavirus sin tener insumos acá en el hospital. Los médicos no tienen nada para atender en esta pandemia y los políticos no han tenido ni un gesto, lamentable. Ni siquiera se han acercado”, describió Malfatto.

“Si no pasa nada está bueno que la ayuda le quede al hospital porque faltan camas, material sanitario para los médicos, barbijos, de todo”, indicó el productor agropecuario.