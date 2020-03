DESMIENTEN QUE GENDARMERÍA NACIONAL SE ENCUENTRE EN BRAGADO

Compartir en...

Fuertes han sido las versiones en las redes sociales sobre la supuesta presencia de Gendarmería Nacional en nuestra ciudad. Sin embargo, según fuentes oficiales, se trata de otro caso de una fake news (noticia falsa).

La versión indicaba que dichos efectivos habían llegado con el propósito de controlar la aplicación del aislamientos social, preventivo y obligatorio. No obstante, al menos por el momento, sólo la Policía y la Guardia Urbana son los que están cumpliendo esa función.

De tal manera, queda desmentida la presencia actual de Gendarmería en Bragado. Sin embargo, no se puede descartar que no ocurra en un futuro ya que está totalmente habilitada para hacerlo en el caso de que lo disponga; no necesita el permiso de las autoridades locales ni de la propia policía.