HABLÓ LA MAMÁ DEL JOVEN QUE TIENE CORONAVIRUS: CONTÓ SU CASO Y RESPONDIÓ A LAS ACUSACIONES

Mucho se ha hablado en los últimos días de Claudia Castillo, la madre del joven de 32 años infectado con Coronavirus. Afortunadamente, ayer se confirmó que ella no está contagiada, motivo por el que finalmente pudo salir del estricto aislamiento que le aplicaron mientras la consideraban un caso sospechoso. Ante tal situación, este mediodía fue entrevistada por EL MEGÁFONO, donde se refirió a su propio caso, al de su hijo y a las acusaciones que recibieron.

Claudia contó que su hijo llegó de Irlanda el 12 de marzo y que en el aeropuerto “lo revisaron y le dijeron que tenía que cuidarse, no compartir el mate y mantener cierta distancia –del resto de las personas-“. Explicó que “no le dijeron nada más, ni siquiera que tenía que aislarse (…) porque no estaban extremadas las medidas como hasta ahora”.

Sostuvo que su hijo fue trasladado en colectivo junto al resto de los viajeros hasta cierto lugar y que luego inició su rumbo a Bragado a bordo de un minibús donde, según sus declaraciones, “él tomo la precaución de sentarse en el último asiento”.

La mujer negó que su hijo haya pretendido mentirle a las autoridades municipales acerca de la cantidad de personas que había en ese medio de transporte (había dicho que eran 3 pese a que habían sido 17): “cuando a él le preguntan cuántos pasajeros venían, él interpretó que se referían a los que estaban más cerca, entonces dijo que eran 3”, indicó. “Él no mintió ni tuvo intenciones de ocultar nada”, manifestó.

Para la mujer, “nosotros hicimos todo bien”. Indicó que evitaron mantener contacto físico con su hijo y que él se registró al 107 a los pocos minutos de haber llegado. El único acercamiento ocurrió en un corto abrazo que le dio ella en el momento en que entró a la vivienda, el cual describió como “un impulso”.

Según Claudia, inicialmente el joven no presentó ningún síntoma de Coronavirus. Luego empezó a tener fiebre, motivo por el que decidieron internarlo preventivamente. Una vez en el Hospital le efectuaron el hisopado, cuyo resultado fue positivo.

En lo que respecta a su caso, explicó que la internación se debió a que empezó a sentir dolor de garganta y a las sospechas de que estuviera contagiada por ese abrazo. “Fueron momentos desesperantes porque era muy tremendo”, dijo. No obstante, se mostró alegre porque ahora tiene la certeza de que no posee la enfermedad.

Ya sobre el final de la entrevista, contestó a las acusaciones que recibió su hijo por la supuesta violación del aislamiento obligatorio. Lamentó la circulación de “muchas cosas que no fueron verdad”, ya que nunca habría concurrido a un almacén, a casamientos, ni a ninguno de los lugares que se rumoreaban.

