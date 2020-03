JUNÍN: INCIDENTES ENTRE UN DOCTOR Y CAMILLEROS DEL HOSPITAL

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Cerca del mediodía de este viernes en Junín, se produjeron incidentes en el Hospital Abraham Piñeyro que tuvo como protagonistas al jefe de Diagnóstico por Imágenes, doctor Adrián Perez, y a un grupo de camilleros.

Según le confió una fuente al medio web Junín24, Perez “toma decisiones unilaterales y no permite ingresar a los camilleros a su sector. Esta mañana había que asistir a una paciente mujer y cuando los camilleros entraron al sector de diagnóstico por imágenes a ayudar a sus compañeras mujeres, Perez los dijo que se fueran de ahí. Y se produjeron los incidentes en donde hubieron empujones. Un representante del Sindicato de Salud Pública estaba en en lugar y vio todo lo que allí sucedió”.

El mismo medio de la ciudad vecina se comunicó por teléfono al doctor, quien aseguró que “a mi no me empujó nadie. Había un camillero que gritaba como loco. Esta gente no entiende que estoy tratando de que no nos contagiemos todos. ¿Es tan difícil que entiendan que no se puede pasar una puerta y que deben dejar al paciente del otro lado?”.

Y agregó: “Yo no voy a dejar de denunciar cuando falten elementos de trabajo, pero temas menores con gente con la cual no se puede dialogar, me parece que no va mas. Hace 35 años que estoy en el Hospital y 20 que hago denuncias cuando algo me parece que no funciona. Yo voy a discutir con quien tenga que hacerlo, ya sean directivos o funcionarios”.

Sobre las decisiones que toma, de las cuales lo acusan de hacerlo en forma unilateral, explicó: “Las que tomo lo hago para cuidarnos y no voy a aflojar porque el tema del COVID 19 es muy grave, si decido que a mi servicio no entre gente es para cuidarnos entre todos“.

FUENTE: Junín24