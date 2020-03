Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Ayer por la noche Paloma Angione transmitió en vivo desde su casa por su cuenta personal de Facebook, regalándonos su voz y su impronta a la hora de interpretar algunos éxitos como “Naranjo en Flor” o “Caserón de Tejas”.

La joven que fue seleccionada como “revelación” en el festival Baradero de éste año, se sumó a la iniciativa de la Dirección de Cultura de la Municipalidad en la que invitan a los distintos artistas locales para que utilicen las plataformas digitales y de esa forma, salgan a relucir sus talentos por streaming.

Interpretó varias canciones de distintos géneros, pasando por el tango, vals y melódico. Incluso, se animó a acompañarse con la guitarra para cantar algunas canciones más modernas e interactuó con la gente, recibiendo saludos y elogios no sólo de vecinos Bragadenses si no también de seguidores de otras localidades. “Estoy muy contenta porque hago lo que me gusta así que espero que lo disfruten”.

Publicado por Paloma Angione en Jueves, 26 de marzo de 2020