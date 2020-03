EL DRAMA DEL CORONAVIRUS EN ESPAÑA

Compartir en...

Desde otro punto en el mundo, Jorge David relató como se vive la cuarentena obligatoria en uno de los países más afectados por la pandemia. En la nota realizada en el programa El Megáfono, Jorge comentó que la situación en Palma de Mallorca es muy compleja, ya que no hay garantías de que luego de la cuarentena el virus quede “controlado”, temiendo a un segundo o tercer brote.

En la entrevista se pueden apreciar las calles de esa ciudad debido a que el entrevistado fue quien tomó las imágenes en sí, mostrando un movimiento muy reducido en una de las ciudades con mayor movimiento turístico del mundo. “En verano se cuadriplica el movimiento. El año pasado se colapsó el tránsito por todos lados.”

Según David, la situación en España escaló muy rápido debido a que en principio se habría ocultado información y también estima que las medidas comenzaron a tomarse tarde. Lamentablemente el número de personas infectadas continúa escalando, afectando también a los trabajadores de la salud que por el virus no sólo no pueden ejercer, si no que también corren riesgo de vida. “Es alarmante y vergonzoso que en un país con tanta riqueza tengamos este tipo de barbaridades políticas. Lógicamente, si el presidente Sánchez hubiese tomado la iniciativa de automáticamente, como le pedía la oposición, cerrar el aeropuerto y cerrar todos los puertos, que no entre ni salga nadie, y que las personas que vengan pasen la cuarentena, ésto se hubiese evitado en un 30% o 40%.”

