En las últimas horas se dio a conocer el caso del meteorólogo bragadense de A24 y América, Sergio Jalfin, quien el día viernes fue internado en un sanatorio en Palermo por tener síntomas parecidos al del COVID-19: fiebre y dolor de cabeza.

“La verdad creo que es un cuadro febril normal, propio de una faringitis o anginas, pero por como están las cosas se activó el protocolo. Me dijeron que eran unas horas y ahora me dicen que hasta el domingo no me puedo ir. Tengo solo una remera más y el cargador del celular“, se lamentó en diálogo con LA NACIÓN, además de aclarar que no estuvo en contacto directo con nadie que haya viajado al exterior en las últimas semanas.

Horas mas tarde el bragadense publicó en su Twitter, llevando tranquilidad a sus seguidos al confirmar de que sólo se trataba de una faringitis. “Ayer por la tardé comencé con un cuadro febril, hice la consulta médica y fui evaluado en las últimas horas en el Sanatorio Trinidad de Palermo. Les cuento que NO SOY CASO SOSPECHOSO DE CORONAVIRUS, es una faringitis. Les agradezco a todos por los mensajes y la preocupación”

Ayer por la tardé comencé con un cuadro febril, hice la consulta médica y fui evaluado en las últimas horas en el Sanatorio Trinidad de Palermo. Les cuento que NO SOY CASO SOSPECHOSO DE CORONAVIRUS, es una faringitis. Les agradezco a todos por los mensajes y la preocupación. — Sergio Jalfin (@SergioJalfin) March 27, 2020