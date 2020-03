MÁS DETALLES SOBRE LOS DOS CASOS POSITIVOS DE CORONAVIRUS EN ALBERTI

Compartir en...

Conocidos los casos confirmados de coronavirus en dos mujeres de Alberti, se generó mucha conmoción en aquella ciudad. Con el objetivo de dar más detalles de esta situación, el periodista albertino Eduardo Rosa charló con El Megáfono, programa que conduce Marcelo Méndez.

Sosa recordó que se trata de una madre y su hija, las cuales volvieron el 18 de marzo de su viaje a Dubai y, ya en Alberti, presentaron algunos síntomas asociados a la enfermedad. Sobre su estado actual, comentó: “Están hospitalizadas y aisladas, su estado general es bueno. Están dentro del Hospital que se ha destinado pura y exclusivamente para la atención de los casos”.

“Hasta ayer eran 22 personas seguían en aislamiento total y obligatorio producto de haber viajado al exterior, además de otras cinco que tuvieron contacto con los que regresaron. Hay 32 ciudadanos finalizaron ayer el aislamiento obligatorio, aunque obviamente tienen que continuar con el preventivo”, aseguró el trabajador de prensa.

Si bien reconoció que no se proporcionó los datos sobre la edad de las contagiadas, afirmó: “hasta el momento la que mejor evoluciona es la mamá, la otra mujer esta teniendo algunas de fiebre, no obstante están trabajando los profesionales médicos en el seguimiento de los casos en el laboratorio, con placas radiológicas. No hay una desmejora, no obstante no han presentado un cuadro diferente de lo que tuvieron en días anteriores”.

Al igual de lo que sucedió en nuestra ciudad a nivel social, cuando se supo que existía un bragadense con coronavirus, también ocurrió en Alberti. En este sentido, Rosa señaló: “Esto hizo que el marido de la mujer joven difundiera un mensaje a través de Whatsapp. Explicaba todo el trayecto desde que la fue a buscar a las dos, se mantuvieron aislados ellas dos, él y sus dos hijos, en habitaciones diferentes”.

