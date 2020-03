CONCEJALES OPOSITORES OFRECEN AL SECTOR NUEVO DEL HOSPITAL COMO ESPACIO PARA INFECTADOS DE CORONAVIRUS

Compartir en...

El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Germán Marini, dio a conocer una nota que envió ayer al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, con el propósito de solicitar recursos para la finalización del sector nuevo del hospital y así poder utilizarlo como un espacio para la internación, aislamiento y tratamiento de pacientes con Coronavirus.

“Gestionamos ante el gobierno nacional los recursos para la terminación, equipamiento y puesta en funcionamiento del sector proyectado para la Neonatología de nuestro Hospital”, publicó al respecto Marini en su cuenta de Facebook. Dijo que fue una decisión tomada “en conjunto con mis compañeras y compañeros del Bloque de Concejales del Frente de Todos Bragado, trasladando el pedido de muchos vecinos”.

Según los ediles, el estado de emergencia sanitaria es una oportunidad propicia para que se termine la obra que había iniciado la gestión de Aldo San Pedro. Aseguran que dicho espacio podría ser utilizado como un teatro de operaciones ya que “la proyección estimada de contagios podría demandar mayor disponibilidad de espacios”. Consultado por BRAGADO TV, Marini explicó que la intención es “terminar la obra para sumar”. Reconoció que la propuesta no fue conversada con el Gobierno Municipal, aunque manifestó que “tampoco va en contra de lo que ellos plantean porque, de lograr el recurso para finalizarlo, la decisión del fin o cómo lo van a usar operativamente es del municipio”. “No es reclamo, ni queja… no es momento de diferencias ideológicas”, remarcó.