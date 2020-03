LA EVALUACIÓN DE VICENTE GATICA SOBRE CÓMO VIENE TRANSCURRIENDO LA CUARENTENA EN BRAGADO

Compartir en...

En el marco de una entrevista telefónica que mantuvo ayer el intendente Vicente Gatica con la edición matutina de BRAGADO TV, pudo conocerse públicamente cuál es el balance que realiza el mandatario sobre el desarrollo del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Opinó sobre el movimiento que se ve en las calles, habló de las medidas recientemente adoptadas, e incluso también hizo comentarios sobre el estado de los pacientes que están internados en el Hospital.

Gatica dijo coincidir con las palabras que emitió el Presidente de la Nación en su mensaje del domingo a la noche. Consideró que la mayoría de la población bragadense está acatando la cuarentena y se mostró comprensivo del incremento de gente en las calles que hubo en los últimos días debido a que tenían que cobrar en los bancos. No obstante, lamentó que todavía haya personas que andan deambulando por la ciudad sin motivos justificados: “tienen que entender que finalmente esto no es una broma, que es grave, y que el único remedio que tenemos los bragadenses y los argentinos es cuidarnos en casa porque no hay pastilla, no hay tratamiento contra ese enemigo invisible”, dijo. Además, recordó que a todos los aprehendidos “les queda una causa penal y les perdurará en sus antecedentes”.

Posteriormente, el Jefe Comunal se refirió a las últimas medidas que se implementaron desde el municipio. Mencionó el arco de desinfección que ya se colocó en el acceso Elizondo y el que se sumará hoy en acceso Juan Domingo Perón. También habló de la medición de temperatura a todas las personas que llegan a Bragado y del redireccionamiento de algunas calles para tener un mejor control del tránsito, aunque lamentó el caso particular de algún vecino que quitó parte de los pilares de tierra que se colocaron en una de las arterias: “eso no ayuda”, opinó.

El Jefe Comunal consideró que “el Estado y la sociedad civil han hecho un buen trabajo”, y citó como ejemplos las distintas donaciones que recibió el Hospital por el aporte de instituciones, empresas y vecinos particulares. Además, destacó la “buena relación” que mantiene con el gobierno provincial, lo cual consideró importante para la toma de decisiones con libertad.

En lo que respecta a los pacientes que permanecen internados en el nosocomio local, se mostró conforme con el trabajo que vienen desarrollando los profesionales de salud. Resaltó que el joven con Coronavirus positivo y la mujer de 65 años siguen evolucionando favorablemente y recordó que la demora de los resultados de los hisopados no depende del Hospital local sino del Instituto Malbrán; “no vienen los resultados tan rápido como quisiéramos”, indicó.