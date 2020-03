VICENTE GATICA DESMINTIÓ QUE EXISTAN DUDAS SOBRE EL PAGO DE SALARIOS: “ESTARÁ GARANTIZADO”, DIJO

Compartir en...

Frente a ciertos rumores que se generaron en las últimas horas respecto al peligro que tendría la Municipalidad de Bragado de no pagar los salarios de los trabajadores municipales, BRAGADO TV consultó al intendente Vicente Gatica con el propósito de verificar la certeza de tales afirmaciones. Negó que exista un riesgo, aunque reconoció que la recaudación ha empeorado por las consecuencias de la pandemia.

Gatica manifestó que “el salario de la planta y de los profesionales estará garantizado”. Sostuvo que las declaraciones públicas que había hecho anteriormente sobre el tema referían a un contexto general que viven los intendentes en la provincia de Buenos Aires, pero indicó que no aplica estrictamente a Bragado ya que el pago de los salarios no está en duda. “Por allí –en esas expresiones- no quedó explicado correctamente”, dijo.

El Jefe Comunal recordó que los trabajadores cobraron el 27 de marzo y que “siempre es el último día hábil del mes”, por lo cual volverá a repetirse en abril. Reconoció que “la recaudación -del municipio- será menor por la caída de la economía”, pero agregó: “no hay riesgo para la planta”.

Sobre el final de la comunicación, pidió que la gente se cuide, que no salga de su casa y agradeció el trabajo continúo que vienen realizando los servidores públicos en el combate contra el Coronavirus. Además, manifestó: “seremos muy severos con aquellos que no cumplen con el aislamiento; ya que no entienden, vamos a seguir deteniéndolos para que no sigan poniendo en riesgo a ellos mismos y a las familias”.