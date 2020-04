FERNANDO NERI INSISTE CON QUE EL CONCEJO DELIBERANTE DEBE TRABAJAR EN “SESIÓN PERMANENTE”

Compartir en...

Tal como había ocurrido semanas atrás, el presidente del bloque de Acción para el Desarrollo, Fernando Neri, hizo pública su opinión acerca de que el Concejo Deliberante debería abandonar los trabajos mínimos que hoy está desempeñando y comenzar a trabajar en “estado de sesión permanente” debido a las exigencias que amerita la emergencia sanitaria. Dijo que hay tecnología para poder concretarlo sin necesidad de reunir en un mismo espacio a todos los ediles.

Neri manifestó que “esta amenaza inesperada -del Coronavirus- nos obliga a re-diseñar una nueva forma de vincularnos como sociedad, al menos temporalmente, para lo cual es necesario que avancemos rápidamente en la utilización de la tecnología que tenemos al alcance de la mano”.

Recordó que “a diferencia de los que ocurre en el Departamento Ejecutivo, el Cuerpo Deliberativo está compuesto por hombres y mujeres que provienen de distintos espectros sociales, con inserción en distintos ámbitos de la comunidad”, por lo cual “en tiempos de crisis como el actual, pese a que los concejales carecemos de recursos humanos y económicos para resolver per se las dificultades que se presentan (si el Ejecutivo), su existencia aporta la riqueza de la diversidad de opiniones y posturas frente a una misma dificultad”.

Sostuvo que “por su naturaleza, los concejos deliberantes cumplen un rol trascendental en la vida institucional de toda comunidad” y que, en el marco de la pandemia por el Coronavirus existe la necesidad de que el Cuerpo Legislativo de Bragado “retome su actividad mediante la incorporación de tecnología mínima para no abandonar el abordaje de temas y el intercambio de ideas, base de cualquier sistema democrático”.

Vale destacar que la propuesta del concejal no sólo la hizo pública, sino que también envió una nota al Presidente del Concejo Deliberante, Aldo “Titi” Expósito, para que la evalúe.

LA NOTA COMPLETA

Bragado, 31 de Marzo de 2020.-

At. Pte. Concejo Deliberante

Sr. ALDO EXPOSITO

De mi consideración:

Es indudable que la amenaza de un avance descontrolado del covid-19 ha obligado a tomar decisiones de manera urgente, como lo fueron inicialmente el decreto nacional 297/20, el decreto municipal 258/20 y el decreto dictado por este Concejo Deliberante Nº 4/2020, mediante el cual se dispuso que el personal administrativo y de maestranza permaneciera en su domicilio hasta el día 30 de Marzo del corriente año.

Como resulta de público conocimiento, el Gobierno Nacional dispuso la extensión del aislamiento social obligatorio hasta el día 12 de abril, no pudiendo descartar que dicho plazo sea ampliado por un lapso mayor. Sin perjuicio de que el Decreto dictado en uso de facultades no alcanza a los concejales, en los hechos se ha producido una paralización del trabajo en comisiones, además de no llevarse adelante la sesión ordinaria prevista para el mes de marzo y de no cambiar el criterio imperante, tampoco se realizará la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril.

Por tal motivo y existiendo medios alternativos de comunicación que permiten celebrar reuniones, sin necesidad de que concurran la totalidad de los concejales al lugar natural de trabajo, (las concejales Belen y Comacchio hicieron propuestas en tal sentido) le solicito convoque a una reunión de Presidentes de Bloque a fin de definir un nuevo esquema de trabajo hasta tanto se normalice la situación imperante.

Saludo a Ud. cordialmente.- Fernando Neri

Concejal