LA HIJA DEL CASO SOSPECHOSO DE CORONAVIRUS INICIARÁ ACCIONES LEGALES POR LA ATENCIÓN QUE RECIBIÓ SU MADRE

Gran repercusión han cobrado desde la noche de ayer una serie de audios que se viralizaron por WhatsApp sobre una discusión que involucró al director del Hospital, Mario Corte, y a Ana Gómez, una de las hijas de la mujer de 65 años que es considerada un caso sospechoso de Coronavirus. Este mediodía se conoció la respuesta pública que dio Mónica Pussó, por lo que BRAGADO TV consultó a Gómez con la intención de saber qué opina al respecto. Habló del conflicto que hubo en torno al envío de una ambulancia, cuestionó que no le provean información detallada sobre el estado de salud de su madre, e indicó que iniciará acciones legales.

Los audios que circulan son varios. El más importante refiere al cruce con el Dr. Corte, mientras que los otros tratan sobre la comunicación que mantuvo Ana con el 107 y con la policía. Todos giran en torno a una ambulancia que no querían enviar desde el Hospital para la atención de su madre, quien presentaba fiebre y había tenido contacto con 4 franceses durante un viaje entre Córdoba y Retiro. El Director del Hospital le manifestó que “una ambulancia no se mueve por fiebre”, e indicó que “nosotros no podemos aislar a toda persona que estuvo con un extranjero que no se sabe cuándo llegó”; además, le dijo que su madre “no cumple los criterios –del protocolo de Coronavirus-, -por lo que- yo le diría que llame al médico de cabecera, que él la vea, y si le crea dudas llamará él mismo”. También el funcionario aseguró que “ella -la mujer- se puso en cuarentena porque se le ocurrió, porque cuando uno lo hace tiene que ser en base a algún criterio”.

En diálogo con BRAGADO TV, Ana manifestó que dichos audios comenzó a grabarlos después de haber llamado 4 o 5 veces al 107 y que hicieran caso omiso al registro de su madre. Negó que haya sido ella quien los viralizó, ya que hubiese preferido otra forma de enfrentar la situación. Contó que su madre llegó el 14 de marzo y que voluntariamente decidió aislarse tras enterarse la pandemia, aunque comentó que antes de ser internada debió concurrir al CAPS del barrio El Bajo debido a que no recibía respuesta por parte del Hospital.

Según Gómez, Corte aceptó enviar la ambulancia después de discutir durante 14 minutos y que allí comprobó la complejidad de la situación, lo cual derivo en su internación en el hospital y que reconocieran a la mujer como un caso sospechoso de Coronavirus, con el agravante de que tiene mayor riesgo por sus problemas de salud previos.

Ana se mostró molesta frente a las declaraciones que emitió Mónica Pussó en EL MEGÁFONO. Cuestionó que desde el Hospital no le aportan información detallada sobre el estado de salud de su madre ya que sólo se estarían enterando de lo que acontece a partir de los escuetos informes oficiales; “pido que venga un médico y me diga qué es lo que está pasando”, exigió.

La hija de la mujer recalcó que hace 11 días que esperan el resultado del hisopado y consideró sospechoso que se demore tanto tiempo; “si lo extraviaron que lo hagan uno nuevo, pero que me digan”, sostuvo. También lamentó que se haya enterado del inconveniente del Instituto Rossi a través de los medios de comunicación y no por un llamado por parte de las autoridades.

“No les falté el respeto, ellos a mí sí”, sostuvo la mujer, y agregó: “no entiendo por qué lo hacen y la desprolijidad”. Contó que el teléfono que le prestaron a su madre siempre se encuentra apagado, por lo que sólo pudieron comunicarse con ella una sola vez.

En lo que respecta a cómo planea proceder de ahora en adelante, indicó que en estos momentos está totalmente abocada a priorizar la salud de su madre, pero que “cuando pase la turbulencia, voy a iniciar acciones legales”.