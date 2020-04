MÓNICA PUSSÓ SE REFIRÓ A LAS ACUSACIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA HIJA DEL CASO SOSPECHOSO DE CORONAVIRUS

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Frente a una serie de audios que se viralizaron en las últimas horas sobre la discusión que mantuvo el Director del Hospital, Mario Corte, con la hija del caso sospechoso de Coronavirus acerca de si correspondía el envío de una ambulancia para atender a la paciente; este mediodía la secretaría de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, contestó a las acusaciones recibidas. Pidió que no se difame al personal de salud e indicó que siempre hubo buenas intenciones para con la mujer de 65 años. También se refirió a cómo se están preparando ante un posible incremento de casos de COVID-19.

La funcionaria explicó que hasta el día de ayer los hisopados eran analizados en el Centro de Diagnóstico Rossi de La Plata y que, en el caso de corroborarse la ausencia de una gripe u otro virus, seguían su curso hasta el Instituto Malbrán donde finalmente se informaba si el resultado de COVID-19 era positivo o negativo. En ese marco, reconoció que el caso de la mujer de 65 años “hubo un inconveniente dentro del laboratorio -Rossi-, que yo no sé cuál es, y se retrasó su salida al Malbrán, que pasó el lunes”.

Dijo: “que la población tenga la seguridad que nunca, jamás, vamos a ocultar nada ni vamos a interferir para que algo salga más pronto o más lento”. También indicó que “ayer el circuito cambió; ya no hay más dos etapas; hay una sola porque ahora –al hisopado- lo tenemos que mandar al Hospital San Juan de Dios de La Plata, donde se va a hacer absolutamente todo”; “pensamos que va a ser mejor, pero no depende de nosotros”, agregó.

En lo que respecta a los audios que se conocieron en las últimas horas sobre la discusión de Corte con la hija del caso sospechoso de Coronavirus, Mónica manifestó que, según el protocolo de la provincia de Buenos Aires, no correspondía el envío de la ambulancia y que el Director del Hospital la llamó para analizar si era viable hacerlo por fuera de esa normativa. Sostuvo que en esa situación “se llama al familiar para ayudarlo, no para ningunearlo ni agredirlo”, por lo que consideró que “no hubo mala intención ni mala actuación”.

Según la funcionaria, “hubo una mala predisposición” por parte de la hija debido a que amenazó con denunciar a Corte ni bien comenzó la llamada. Enfatizó en que igualmente enviaron la ambulancia y que ahora “la paciente está internada y está absolutamente a cargo del Hospital”. También contó algunas de las buenas atenciones que habrían tenido con ella; dijo que “se le ha hecho llegar a través de la Cooperadora un teléfono para que pueda hablar con la familia”, y agregó: “creo que le llevaron revistas y juegos de mesa, todo a cargo del Hospital”.

Pussó pidió que la población no replique la actitud que mantuvo dicha mujer. “Necesitamos que no nos difamen, que nos acompañen”, dijo. También consideró que “las cosas se aclaran de otra manera”.

En cuanto a la preparación que están teniendo ante un posible aumento de casos de Coronavirus en Bragado, explicó que “el Hospital va a funcionar con Pediatría en internación y con adultos de COVID-19. Para eso hemos dispuesto todas las camas de adultos, las de Terapia y las de Guardia, y se están haciendo modificaciones en el ala nueva para poder contener la necesidad que surja”; “tenemos algo de 60 camas disponibles para adultos con COVID”, contó.

Además, agregó: “para que no haya circulación de pacientes no sospechosos de Coronavirus, hemos dispuesto las internaciones fuera del Hospital: una parte va al ex sanatorio Santa Rosa que está funcionando para pacientes leves, y estamos hablando con los privados –el sanatorio del Círculo Médico y la Clínica Oeste- para que atiendan a los pacientes complejos”. También recordó que “los consultorios del hospital funcionan una parte en el ex Sanatorio Santa Rosa y la otra en los CAPS”.

MÓNICA PUSSÓ – SECRETARIA DE SALUDINFORME DEL CORONAVIRUS EN BRAGADODEMORAS EN EL HISOPADO DE UNA MUJERREESTRUCTURAN EL SISTEMA DE SALUD Publicado por El Megáfono en Miércoles, 1 de abril de 2020