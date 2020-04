NUEVO INFORME OFICIAL SOBRE LA SALUD DE LOS PACIENTES INTERNADOS POR LA PANDEMIA

Compartir en...

Al igual que viene ocurriendo cada día de las últimas semanas, esta tarde se conoció el informe oficial sobre las actuaciones que se están desarrollando desde el Hospital Municipal San Luis en lo que respecta a la atención de los pacientes internados en el marco de la pandemia de Coronavirus y de los viajeros que cumplen un estricto aislamiento.

El comunicado mantiene la forma escueta con la que viene siendo presentado desde hace un tiempo. Indica que las dos personas internadas (el joven de 32 años con Coronavirus y el caso sospechoso de la mujer de 65 años) se mantienen estables, sin ningún detalle respecto de cada uno.

Resulta importante destacar que ambos pacientes esperan el resultado de sus respectivos hisopados por parte del Instituto Malbrán. El joven aguarda conocer el diagnóstico del segundo análisis para verificar si aún está infectado con COVID-19, mientras que la mujer todavía continúa sin saber si contrajo Coronavirus o no.

Vale destacar que sobre el caso de la mujer, este mediodía la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, reconoció ante EL MEGÁFONO que “hubo un inconveniente dentro del laboratorio -Rossi- (lugar donde se realiza un primer estudio del hisopado), que yo no sé cuál es, y se retrasó su salida al Malbrán”. No obstante, aclaró que desde el lunes ya se encuentra en la última etapa del proceso, por lo que no debería demorar muchos días más.

En cuanto a los viajeros que permanecen aislados dentro de sus viviendas, suman un total de 61. Todos son controlados diariamente por personal médico y ninguno presentó síntomas vinculados al Coronavirus. También se informó que 7 personas cumplieron los 14 días de control, por lo que ya normalizaron su situación.