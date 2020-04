SERGIO BROGGI HABLÓ SOBRE LA REDUCCIÓN DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS

Compartir en...

Sergio Broggi, concejal del Frente de Todos, fue entrevistado esta mañana en El Megáfono e hizo referencia al proyecto que presentó días atrás en el Honorable Concejo Deliberante.

Broggi mencionó que la donación del sueldo que percibe como concejal fue “algo personal, una decisión mía.” Cuando se declaró la emergencia sanitaria tomó conocimiento acerca de lo ocurrido en Mendoza, en donde el Gobernador decretó un tope de $50.000 para sus funcionarios hasta que se solucione la emergencia sanitaria, por lo que se lo planteó al intendente en la mesa social realizada el 24 de Marzo. “Él me plantó lo que ustedes saben, que lo iba a ver pero que era inviable porque se iba a quedar sin funcionarios, delante de 30 personas, no me lo dijo a mi sólo entre cuatro paredes.”

Al haber recibido esa respuesta por parte del Intendente, Broggi tomó la determinación de hacer un proyecto en el cual pide el tope de $50.000 para funcionarios, exceptuando el área de salud y seguridad.

“Si el intendente hace un anuncio bienvenido sea, porque acá tenemos que estar todos. Esto nos afecta a todos y tenemos que colaborar todos. Yo vivo colaborando porque el lunes al municipio le entregaron 3 mil kilos de mercadería de Provincia y nosotros pusimos el camión para ir a buscarlos.”

