“TITO” CUELLAS RELATÓ LA TERRIBLE SITUACIÓN EN ECUADOR POR EL CORONAVIRUS

Nuestra situación, inmersa en la incertidumbre de no saber qué va a pasar una vez finalizada la cuarentena, no nos deja imaginar o siquiera reflexionar sobre qué está sucediendo en otras partes de nuestro planeta por la pandemia de coronavirus. Para relatar la dramática vivencia de Ecuador, en El Megáfono habló el famoso músico “Tito” Cuellas, quien reside allí.

A través de una charla telefónica, Cuellas contó cómo vive la cuarentena y dio detalles de lo que atraviesan los ciudadanos ecuatorianos en los últimos días. Ecuador es uno de los países latinoamericanos más afectados por el coronavirus con 3.000 casos. Guayaquil es el epicentro de la epidemia, allí hay cuerpos abandonados en las calles y otros en domicilios particulares a la espera de ser recogidos, ya que sus allegados temen contagiarse.

“Me entero por conocidos y amigos, en Quito está tranquila la cosa”, comentó sobre la ciudad en la que vive para dar calma a los que temen que se contagie, aún así sostuvo: “hay algunas noticias que no son verdaderas, algunos videos. Eso me comentaron, me parece que no es tan así la cosa”. Los datos oficiales indican que es el país con mayor tasa de mortalidad y contagios de nuestra región.

Sobre cómo se desarrolla el aislamiento, resaltó que las calles de la capital se ven desoladas y sin presencia de ciudadanos. En cuanto a él mismo, detalló que respeta la cuarentena tal y como se pide, sin ir por demasía al supermercado o por algún motivo innecesario. “Estoy en el departamento, es una casa antigua y cultural, se denomina ‘casa catapulta’. Aquí conmigo viven dos chicas francesas y una argentina, ellas son las que hacen mandados”, especificó.

