ANTE LA FALTA DE INSUMOS, EL CENSOR VUELVE A LA CALLE CON UNA EDICIÓN DIGITAL

Trabajadores del diario El Censor han tomado la iniciativa de poner en circulación una edición digital del medio de comunicación debido a la imposibilidad que tienen de distribuirlo en papel. La medida es temporal hasta que se normalice la situación.

Los inconvenientes venían registrándose desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Si bien los trabajadores del diario están exceptuados y tienen la posibilidad de seguir trabajando, no obstante están cerradas las empresas proveedoras de tinta y papel, por lo cual no pudieron continuar llegando los hogares de la forma tradicional.

Inicialmente habían optado por restringir la circulación del diario a unos pocos días de la semana, pero ahora ante la persistencia de la situación y el agotamiento total de los insumos tomaron la iniciativa de distribuirlo en forma digital.

El diario digital podrán solicitarlo todas las personas interesadas. Se envía por WhatsApp o por mail. Quienes deseen leerlo podrán solicitarlo al teléfono 430282 o a redacción_elcensor@yahoo.com .

COMUNICADO DEL DIARIO EL CENSOR

Estimados lectores, como habíamos avisado en diferentes escritos, desde mediados de marzo se había dificultado la provisión de los principales insumos que utilizamos, tinta y papel, llegando al día 19/3 que directamente cerraron totalmente las distribuidoras en C.A.B.A y gran Buenos Aires, con el aviso que a partir del día 1 de abril volvían a abrir, por la prórroga del aislamiento social y preventivo, cuarentena, las empresas siguen en las mismas condiciones, por lo que vemos imposibilitado la realización del proceso de impresión hasta no volver a reanudarse las actividades con normalidad comercial, nosotros como actividad tenemos permiso para operar pero no así parte de nuestros proveedores.

Sentimos tener que comunicarles que por estos días no podremos estar llegando hasta sus hogares y lugares de trabajo que cada mañana alcanzamos un ejemplar de nuestra edición, realmente nos duele no poder realizar la tarea de información que más que nunca es tan importante en estos días especiales, a la vez que nos genera un gran perjuicio como a cientos de comercios, prestadores de servicios y empresas que no están pudiendo realizar su proceso productivo, pero entendemos que se debe priorizar la salud de toda la población y a ello nos adaptamos.

Desde hace 14 días que readaptamos nuestras tareas, nos esforzamos en un trabajo conjunto entre los trabajadores y la dirección para conseguir lo poco de insumos que obtuvimos, rotar personal en redacción, personal con home working y otras situaciones de acuerdo a las recomendaciones de quienes están a cargo del sistema de salud.

Más allá de no poder imprimir nuestra edición diaria desde el día de hoy como mencionamos, seguiremos realizando nuestra labor periodística y vamos a armar un diario que compartiremos en nuestra cuenta de facebook y también enviaremos por whatsapp sin costo a todos aquellos que lo quieran recibir, llegara en formato de PDF para poder ser leído más fácilmente, fue un trabajo conjunto de nuestro equipo para tratar de estar cerca de nuestros lectores en esta situación inédita e inesperada.

Si desea que le enviemos todas las mañanas la edición del día, mande su nombre y número de teléfono móvil a nuestro correo redacción_elcensor@yahoo.com o puede llamarnos por teléfono a redacción 430282, tiene que tener whatsapp instalado.

Esperemos nos sepa entender porque no podemos funcionar con la normalidad que requiere la actividad, le mandamos un gran saludo de parte de todo el equipo de Diario El Censor y le pedimos por favor “QUEDESE EN CASA”, así pronto nos volveremos a encontrar.