CARLA BRUNO OPINÓ RESPECTO AL RECORTE SALARIAL DE POLÍTICOS

Carla Bruno, la Presidenta de la Coalición Cívica Radical en Bragado brindó una entrevista en EL MEGÁFONO en la cuál habló respecto a la nota de opinión escrita en conjunto con Marita Gelitti, expresando en contra de los femicidios en la cuarentena, nota publicada ayer en este medio. En esa misma entrevista, dio a conocer su punto de vista en frente al reclamo por el recorte de salarios de políticos.

Bruno hizo hincapié en que no sólo los particulares deben hacer el esfuerzo de colaborar con el sistema sanitario de la ciudad quedándose en casa, si no que considera que aquellos que conducen el Estado también tienen que participar del esfuerzo. “Yo no puedo pedir lo que no estoy dispuesto a dar”, reflexionó, aunque reconoció que muchos funcionarios están trabajando exponiéndose al contagio, considerando que se merecen el sueldo que perciben por sus tareas.

En la misma línea, expresó su repudio ante la demagogia que percibe frente a algunas donaciones. “La idea es fortalecer el sistema sanitario, no hacer demagogia. No decir ‘dono algo que me está sobrando y salgo en todos los medios’ o ‘yo porque tengo más pongo toda esta plata y me ven todos’. Todos tenemos que colaborar, también la planta política”, concluyó.

Publicado por El Megáfono en Jueves, 2 de abril de 2020