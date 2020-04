EL RELATO DE UN BRAGADENSE QUE VIVE LA PANDEMIA EN ITALIA

Compartir en...

Actualmente Italia es el segundo país con mayor cantidad de contagiados alcanzando un total de 119.827 casos registrados, sólo detrás de los más de los 200 mil que se confirmaron en Estados Unidos. Para conocer una visión más cercana del asunto, la versión matutina de Bragado TV entrevistó al bragadense radicado en esa nación Raúl Funes.

“Nosotros gracias a Dios estamos bien, encerrados pero bien, no nos podemos quejar”, relató el local, quien resaltó que ese momento su hijo participaba de una clase virtual con su tablet, vestigio de que siguen intentando recobrar la normalidad dentro de la cuarentena.

Lo que marcó Funes en referencia a la terrible situación de Italia fueron los casi 120 mil casos confirmados y el gran gasto público que está llevando adelante el Gobierno. “Después está el nuevo problema de los varados, el problema es que algunos están indocumentados y por lo tanto son ‘ilegales’. Tienen niños que se han enfermados, pero es difícil ayudarlos”, señaló en referencia a los argentinos y otros extranjeros atrapados allí.

“Se consigue comida, aunque si hubo desabastecimiento porque había mucha compra”, comentó Funes, pero expuso que sucedió porque la demanda de productos en poco tiempo no dio tiempo a reponerlos en las góndolas. En este orden, sostuvo: “este es un país que vivió la guerra, lo tienen en el ADN, ante cualquier cosa que pasa salen a comprar. Ahora se estabilizó”.

“El pico a mayo será real, le ruego a Dios que no llegue a mayores en Argentina pero veo mucha gente que no se cuida. Algunos muchos no tienen el síntoma pero lo transmiten”, expresó el local y, en referencia al amontonamiento de personas que se dio hoy en los bancos de la ciudad, añadió: “acá no hay ese problema con los ancianos, si tienen que comprar el pan pagan con la tarjeta, no se tienen que abarrotar gracias a Dios en los lugares de pago”.