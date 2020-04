INTENTARON USURPAR UNA DE LAS VIVIENDAS SOCIALES INCONCLUSAS DEL BARRIO EL COMPLEJO

Compartir en...

Momentos de tensión se vivieron ayer por la tarde en la zona del barrio El Complejo debido a que una familia se presentó en el lugar con intenciones de usurpar una de las viviendas sociales que están inconclusas desde la gestión de Aldo San Pedro. Una representante de la Municipalidad de Bragado se hizo presente en el lugar y logró convencerlos de que depusieran su actitud.

“Estoy pidiendo el derecho de tener una casa, cuántas casas hay tiradas y yo no tengo un techo”, manifestó la mujer que tenía intenciones de apropiarse del lugar. Manifestó que “en cualquier momento me sacan a la calle” de la casa donde actualmente vive, por lo que exigió que el municipio le brinde una solución.

La encargada de hablar en representación del municipio fue Rosana Grosso, directora de Acción Social. Según un audio al que pudo acceder BRAGADO TV, les dijo que “estas casas no se pueden habitar” y que “si nosotros como municipalidad nos metemos en esas casas para terminarlas también estamos cometiendo un delito porque todavía no están los fondos para terminarlas”. “Esto es del Instituto de la Vivienda, no es de Natalia Gatica, ni de Vicente Gatica, ni de la Municipalidad de Bragado”, le remarcó.

La funcionaria manifestó que “usurpar es delito, la policía lo sabe, nosotros lo sabemos y ustedes lo saben; estas casas cuando se terminen, que no tengo la fecha, va haber un sorteo o una elección de la gente a la que le va a tocar; hay un listado desde el 2015; yo entiendo que por ahí no van a alcanzar, pero hay que buscar otra solución”.

La mujer dijo estar desbordada por la situación que vive. Indicó que en cualquier lugar donde quiere alquilar “te piden recibo de sueldo y garantía, y yo no lo tengo”, a lo que Grosso le contestó: “la solución es buscar un lugar y nosotros te vamos a ayudar a pagar el alquiler”. Además, le indicó que el propietario de la casa donde actualmente se encuentra no puede expulsarla porque nos encontramos en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Vale destacar que en medio de la discusión la mujer reclamó que las casas del barrio El Complejo no se terminaron “porque se comieron toda la plata; las dos veces que mandaron la plata se robaron todo”, a lo que la funcionaria contestó: “estoy totalmente de acuerdo con vos”. Luego la mujer cuestionó que “están esperando otros cuatro años para hacer política de vuelta”, mientras que la Directora de Acción Social insistió con que no pueden usurpar las viviendas.

La discusión terminó cuando la mujer aceptó los términos solicitados por la funcionaria. “Voy a confiar en tu palabra”, le respondió.

