TOMASINO: “TODOS TENEMOS QUE HACER UN ESFUERZO”

Esta mañana en BRAGADO TV A LA MAÑANA, el primer noticiero de la ciudad, el Secretario de Gobierno Mauricio Tomasino habló respecto al Fondo Solidario de Emergencia anunciado ayer por el Intendente Municipal.

Tomasino dijo que “la complejidad de esta situación amerita que nuestro esfuerzo sea mayor”, en referencia a la retención de salarios que se le hará a los funcionarios. El dinero recaudado irá al Fondo Solidario de Emergencia, donde se repartirá entre Salud, Seguridad y Contención Social, considerando que el área de salud está en la primera fila de la batalla contra el coronavirus.

Al ser consultado por los servicios municipales, Tomasino dijo que se categorizaron las tareas diferenciando aquellas esenciales de las que no lo son. “El sector de salud no puede dejar de funcionar, la seguridad no puede dejar de funcionar, la contención social tampoco ante la merma de la actividad económica.” También, mencionó que otros servicios como la recolección de residuos son indispensables a la hora de mantener la ciudad limpia, en la medida de las posibilidades, reconociendo que no quieren exponer tanto al personal.

En otra parte de la entrevista, el Secretario de Gobierno reflexionó sobre el rol de la sociedad frente a la cuarentena obligatoria. “Hay un deber de los medios pero también una obligación de los ciudadanos de informarse y saber cómo deben conducirse en estas circunstancias”. Para finalizar, repudió el accionar de las personas que han roto el aislamiento social sin fundamentos y volvió a pedirle a la población que nos cuidemos entre todos.