EL BRAGADENSE GUIDO PERALTA COMPUSO UNA CANCIÓN ALUSIVA AL CORONAVIRUS

La difícil situación que se vive en la actualidad como consecuencia de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, han sido motivo de inspiración para un joven artista bragadense. Compuso una canción desde la que enfatiza la importancia de quedarnos en casa.

El joven se llama Guido Peralta. Grabó un video cercano a los 2 minutos donde se lo observa cantando con una guitarra. “Ya vamos a salir de la pandemia”, dice.

El artista reconoce el feo panorama en el que estamos envueltos. “Tienes que quedarte en tu casa, no puedes salir ni a la terraza”, manifiesta, y agrega: “el que sale va a ser controlado, y más que hay un caso acá en Bragado”. No obstante, su mirada reflexiva busca siempre dejar un buen mensaje: “tienes que tomar muchos recaudos, por eso hay que lavarse las manos, usar alcohol en gel o lo que sea para no contagiar al de al lado”.

Desde la canción, Guido describe que “esta es una guerra traicionera, donde el rival acá no espera; él te va a atacar por todos lados”, aunque aclara: “tienes que entender que esto va a pasar, al COVID-19 le podes ganar”.

“Quedate en tu casa, ya vamos a poder ir a la plaza, juntarnos y salir con amigos, compartir con los seres queridos”, concluye.

