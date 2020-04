EL DOCTOR MAIDANA REPASÓ ALGUNAS MEDIDAS PARA EVITAR EL CONTAGIO

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

En el programa de prevención diario del coronavirus que se emite en la pantalla de Bragado TV, el doctor Fernando Maidana estuvo repasando algunas medidas de prevención para evitar el contagio y esparcimiento del COVID 19.

Maidana recordó que el virus se propaga mayormente por el contacto con las superficies sólidas, por lo que hizo un fuerte hincapié en la importancia del correcto lavado de manos, especialmente cuando regresamos de hacer compras. “Si tocamos superficies y no nos hemos lavado las manos, no nos toquemos la boca, la nariz ni los ojos ya que de esta forma el virus puede ingresar a nuestro organismo.”

El virus no sólo se puede contagiar mediante superficies sólidas, si no también a través de las partículas de saliva que se despiden al hablar, por lo que es muy importante mantener un metro y medio de distancia entre las personas, como así también cubrirse con el pliegue de la boca al estornudar, toser o bostezar. “No debemos salir de no ser necesario, y cuando salimos, optimicemos al máximo las medidas de prevención”, concluyó.