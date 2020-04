¿HAY QUE USAR BARBIJOS? LA PALABRA DEL DR. LOPEZ

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Si bien han sido muchas las medidas informadas desde el comienzo de la cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus, hay una que no termina de quedar del todo claro y tiene que ver con el uso voluntario de barbijos, elemento que escasea por donde se lo busque. Al ser consultado por Bragado TV a la mañana, el doctor Gerardo López, otorrinolaringólogo, dio su opinión al respecto.

Según López, en el caso de los pacientes asintomáticos el uso del barbijo “social” ayudaría a contener el virus, es decir que según su punto de vista sería una herramienta más para prevenir el contagio de una persona infectada a otra sana, sin que la primera sepa si ha contraído el virus o no. A pesar de ésto, el doctor aclaró que el barbijo casero no evita que uno pueda contraer el virus, si no que con su uso se puede prevenir el contagio hacia un tercero.

El COVID-19 tiene una altísima tasa de contagio con muy poca carga viral, aunque sólo se puede contraer si entra en contacto con alguna mucosa (ojos, nariz o boca), por lo que recomiendan incansablemente el lavado constante de manos, ya que es la parte de nuestro cuerpo que más veces entra en contacto con nuestro rostro. “Las únicas vacunas que tenemos en éste momento son el aislamiento social y el lavado de manos.”

Por último, López se mostró preocupado al entender que en Bragado la cuarentena no se está cumpliendo como debe ser, especialmente tras el episodio del viernes pasado en los bancos. “En Bragado no tenemos casos porque veníamos haciendo las cosas muy bien, pero hace cosa de 3 o 4 días empezamos a salir, nos relajamos. (…) Eso que pasó el viernes para mi fue catastrófico porque exponemos a la población más susceptible al contagio. Ésto lo vamos a ver de acá a 10 o 15 días.”