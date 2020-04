LA OFICINA DE RECAUDACIÓN ABRE SUS PUERTAS EN HORARIO REDUCIDO

Compartir en...

Desde la Dirección de Recaudación de la Municipalidad se informa que abrirán sus puertas para que los contribuyentes puedan abonar sus pagos por caja. Atenderán mañana miércoles, lunes 13 y martes 14 de Abril en un horario reducido. Por la mañana, abrirán de 9 a 10 horas para atender a mayores de 65 años, y de 10 a 12 horas atenderán al resto de los contribuyentes.

Asimismo, recalcan que de no haber recibido la boleta pueden solicitarla en la oficina, y en caso de haberla recibido con un vencimiento anterior no será necesario reliquidar la cuota, si no que se puede abonar directamente por caja.

Quienes no puedan acercarse a las oficinas tienen la posibilidad de abonar las tasas municipales a través de Internet, en www.pagomiscuentas.com, por Home Banking en la opción “Pago de Servicios”, o en cajeros de Red Link o Banelco. Por último, recuerdan que continúa vigente el 5% de descuento para quienes se adhieran a la boleta electrónica desde la web https://autogestion.bragado.gov.ar/