CONSEJOS DEL DR. MARCELO PÉREZ DE ROSA PARA EVITAR CONTAGIOS DE CORONAVIRUS

En el marco de las emisiones especiales que están realizando Cablevisión y la Secretaría de Políticas Públicas de Salud para la concientización sobre la importancia de cuidarnos frente al Coronavirus, ayer se dio a conocer la palabra del médico Marcelo Pérez de Rosa. Habló de las precauciones que se deben tomar en la calle, en el trabajo y en nuestros hogares.

El profesional resaltó la necesidad de que tengamos “los pies en la tierra” ya que de lo contrario estamos perjudicándonos a nosotros mismos y a los demás. “Si se siguen estos pasos, tenemos un alto porcentaje de la batalla cubierta”, dijo.

Explicó que “el virus penetra en la cara por tres lugares, que son los que tenemos que preservar: las mucosas, es decir, la boca, la nariz y los ojos”. Además, sostuvo que el barbijo no puede ser colocado de cualquier forma, por lo que no deberían utilizarlo quienes no saben cómo hacerlo; sólo es obligatorio el uso para las personas infectadas.

En cuanto a los consejos, son varios. Un ejemplo es que en nuestras casas, en el trabajo o la calle desinfectemos los objetos o superficies que pudieron haber tocado otras personas. También se recomienda evitar los contactos físicos.