GIMNASIA PARA TODOS SIGUE MOVILIZANDO NUESTRAS PANTALLAS

Desde el inicio de la cuarentena hemos aprendido a segmentar nuestros hogares, mucha gente ha armado espacios para el ocio o el trabajo pero es indispensable que contemos con un lugar donde ejercitarnos. Las actividades físicas no solo ayudan a mantener (o incluso perder) peso, si no que también son esenciales a la hora de liberar el estrés lo cual se traduce a una mejor calidad de vida.

A pesar de tener esto en cuenta, la idea de entrenar solos puede parecer aburrida e incluso tediosa, por lo que los instructores Fernando Belhart y Victoria Catuti nos acompañan todos los mediodías con rutinas de ejercicios sencillas y accesibles, focalizando cada programa en un grupo muscular diferente.

¿Y por qué “para todos”? Porque no sólo los deportistas están invitados a sumarse a los ejercicios, si no que el programa abarca a que todo el mundo se sume con lo que encuentre en casa, desde discos hasta paquetes de arroz o botellas de agua. No hace falta ser un experto ni un aficionado, la actividad física está recomendada para todo el mundo desde los más jóvenes hasta los más adultos, y en tiempos en donde hay que quedarse en casa, ¿Qué mejor que ponernos en movimiento con la compañía de la televisión?