POR SEMANA SANTA, LA PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES TRANSMITIRÁ SUS CEREMONIAS POR FACEBOOK

La situación en la que nos deja la pandemia de coronavirus, con una cuarentena que nos imposibilita a salir de nuestras casas, provoca que muchas actividades se suspendan y modifiquen. En el marco de semana santa, las celebraciones religiosas no frenan: el párroco Gustavo Sosa explicó que transmitirán las ceremonias por Facebook.

En diálogo con El Megáfono, detalló que se transmitirán siempre en un mismo horario para que facilitar la entrada de públicos y fieles a la plataforma. Hoy la misa correspondiente a la Cena del Señor comenzará a las 19 horas. Mañana la misa por la Muerte del Señor se podrá ver en vivo a las 15 horas.

Ya el sábado a las 19 horas se podrá ver la Vigilia Pascual. Mientras tanto y por último, el domingo en el mismo horario se transmitirá en vivo la Misa de Pascua. Todas estas actividades se pondrán ver online por la página de Facebook oficial de la Parroquia San Martín de Porres.

“Es raro hacer la misa sólo, pero una nueva experiencia para nosotros. A mi me sorprende enormemente”, aseguró Sosa sobre el desarrollo de actividades religiosas que no han parado a pesar de la pandemia que azota al planeta. “Lo que me sorprende de trabajar con estos medios es que llegamos a mucha gente a la que habitualmente no llegamos”, reveló el padre.

