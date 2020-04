BROGGI ASEGURÓ QUE LAS DECISIONES DEL EJECUTIVO “PARECIERAN NO TENER LÓGICA”

Compartir en...

Un nuevo embate contra el Ejecutivo Municipal tiene como protagonista al concejal Sergio Broggi (Frente de Todos). Sostuvo que el gobierno toma decisiones tardías e improvisadas, por lo que consideró que “parecieran no tener lógica” y estar “agarradas de los pelos”. Además, se refirió a las viandas que está entregando el Sindicato de Choferes de Camiones.

Las declaraciones las efectuó a través de una gacetilla de prensa enviada a los medios de comunicación. Uno de los detonantes fue el desperfecto técnico que se registró días atrás en uno de los dos arcos de desinfección, sobre lo cual Broggi opinó: “vi que los arcos no tenían agua, al menos el ubicado en el acceso Elizondo, y que eso sucedió en casi toda la jornada, es decir, ponemos medidas y se flexibilizan automáticamente”. En ese marco, agregó: “creo que la presión de la gente es grande en algunas cuestiones y la gestión demuestra que no tiene rumbo claro, entonces, hacen, y después no lo pueden sostener”.

También consideró tardío el momento en que se decidió instalar los arcos debido a que “ya se había hecho en la mayoría de las ciudades de la región” y acusó a la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, de haber dicho que “eso no servía para nada, y -que- se puso porque la gente insistió”.

Otra de las cuestiones que motivaron su malestar es una supuesta exigencia de cuarentena obligatoria que le habrían pedido desde el Hospital a un camionero, el cual habría quedado de baja luego de que él mismo le pidiera explicaciones a Vicente Gatica. “Le dije al intendente que si eso sucede, qué pasaría entonces con todos los camiones que ingresan, con todos los choferes, generaríamos desabastecimiento”. Explicó que el Jefe Comunal dijo que llamarían al chofer para sugerirle que tome medidas en cuanto a uso de barbijo y guantes, y que todo volvería atrás: “es decir, vamos y venimos, no hay un plan serio, se determina y se desestima después”, expresó.

También acusó a las autoridades de no tomarle la fiebre a todos los que ingresan a Bragado y se mostró disconforme con una propuesta que tendría el Gobierno local de crear una playa de estacionamiento fuera de la ciudad para que los comerciantes vayan hasta allí a buscar la mercadería: “a mí me parece que eso sería movilizar muchísima gente y le sugerí que coloque refuerzos en los arcos de desinfección, que provea de barbijos y guantes a quienes no lo tengan y dé una desinfección de cabinas también”, opinó.

En lo que respecta a las viandas para los camioneros, recordó que se enmarca en la asistencia que está ofreciendo su movimiento sindical en todo el país. Dijo haberse adecuado a las medidas que le indicó Mónica Pussó, por lo que cada entrega se realiza a cierta distancia con el propósito de evitar contacto físico. “Noté que muchos funcionarios se ocuparon en las últimas horas de eso, por lo que me llamó la atención, pero es parte de la situación seguro”, indicó.