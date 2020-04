FERNANDO MAIDANA HABLÓ SOBRE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

La propagación del coronavirus en todo el planeta y el colapso del sistema de salud tras los cientos de miles de contagios preocupa a todos los países. De diversas formas este virus nos limita, es por eso que el programa radiofónico El Megáfono dialogó con el médico y concejal Fernando Maidana, quien hizo referencia al impacto del Covid – 19.

“Por suerte a nuestra comunidad no la está afectando de la misma manera. No podemos comparar urbes grandes de millones de habitantes con la nuestra, debemos seguir con ciertas medidas para conservar esto que venimos haciendo, hemos tenido un sólo caso positivo”, aseguró el edil, explicando la situación en Bragado.

Maidana comentó que tras haber pasado los 14 días del seguimiento médico a los viajeros registrados en el número 107, da una “mayor expectativa de que no haya un brote en nuestra ciudad”, pero relevó: “El inconveniente es que puede venir gente de otros lugares con el virus, podría atraer casos. Por eso debemos mantener ciertas medidas de seguridad”.

El profesional de la salud volvió a hacer hincapié en que el virus no está en el aire de forma permanente, por lo que el lavado de manos y el uso de alcohol en gel son fundamentales. “Si yo tengo síntomas y tos, ese virus no llega más allá de los 1,6 metros, por eso aconsejamos siempre de mantener la distancia de 2 metros“, indicó, a lo que sumó: “Cae sobre superficies, por eso es fundamental la higiene y el lavado de manos”.

También hizo referencia al uso de barbijo obligatorio, sobre lo que dijo: “No está de más indicar la protección bucal, no el barbijo en la comunidad. Recordemos que el barbijo está recomendado para los médicos y personal que está en contacto directo con un paciente, no podemos gastarnos un recurso en algo que no está estipulado. Si se recomiendan los cubrebocas”.

FERNANDO MAIDANA – MÉDICO MP 63611LO QUE HAY QUE SABER SOBRE EL COVID-19 Publicado por El Megáfono en Jueves, 9 de abril de 2020