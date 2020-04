MARCELO ELIAS Y SU ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA PANDEMIA

Compartir en...

Marcelo Elias, representante de Acción para el Desarrollo, fue consultado por Diego San Román en Bragado TV a la mañana para conocer su punto de vista socioeconómico frente a la pandemia que azota al país.

En principio comentó que el análisis debe plantearse desde 3 campos, comenzando por la salud. Si bien no quiso explayarse mucho con respecto a eso, si expresó su deseo porque se comience a trabajar para preservar la salud mental. En cuanto a lo económico, mencionó que es necesario sectorizar y replantearse cuáles son los rubros de primera necesidad y cuáles no, pudiendo así analizar qué actividad causa un menor impacto sanitario en medio de la cuarentena. Lo mismo debería hacerse a nivel territorial, considerando que las zonas metropolitanas no atraviesan el mismo contexto que las rurales.

Respecto a lo político, Elias expresó su descontento por la decisión de suspender las sesiones del Honorable Concejo Deliberante y, considerándolo una actividad esencial ya que tiene una obligación pública. “Tenemos que mirar cómo salimos de la crisis y también esta crisis nos tiene que enseñar que debemos pensar políticas para los próximos 10 o 20 años” expresó el representante de Acción para el Desarrollo apostando al diálogo y al consenso entre los concejales.