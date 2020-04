VICTORIA MAFFASANTTI SE REFIRIÓ A LOS CONTROLES DE PRECIOS

Compartir en...

Ante la importancia de la tarea que realiza la Oficina Municipal de Información para el Consumidor (OMIC) controlando los precios de los productos esenciales en los supermercados, la edición matutina de Bragado TV charló con la directora de la entidad, Victoria Maffasantti.

Según detalló la funcionaria, las inspecciones se trataron de tareas de oficio y ya se hicieron en al menos 32 ocasiones, es decir que no se esperó la denuncia de algún consumidor para llevarla a cabo. “Lo máximo que se verificó fue un total de seis productos con precios por encima de los topes”, aseguró.

Uno de los factores que tenemos que recordar es que los controles de la OMIC se basan en una lista de más de 2600 productos con precios máximos (fijados por una resolución del ministerio). En este sentido, comentó: “Las inspecciones que se hicieron de oficio fueron respecto a esos productos con precios máximos que se pueden controlar. Hay productos que lamentablemente quedaron fuera de estos”.

“Los aumentos más fuertes fueron durante la primer semana; después, puntualmente sobre la verdura, se fue equilibrando un poco más también porque durante esa semana la gente pensó que iban a cerrar todos los comercios, hubo como una desesperación en la demanda”, sostuvo Maffasantti, a lo que agregó: “No digo de que no existan abusos con esto”.

“De la única manera en la que podemos controlar si es verídico o no (la irregularidad en algún precio) es acercándonos al lugar y viendo a qué precio está publicado. Si no está exhibido se le abre un acta, si está exhibido a un precio que no es el correcto labramos un acta y ahí si podemos actuar”, explicó, y concluyó: “Se que es un trabajo enorme y acá tenemos que colaborar todos”.