EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DEFENDIÓ EL NIVEL DE ACTIVIDAD QUE TIENE EL CUERPO LEGISLATIVO

Ante la polémica instalada por concejales y otros dirigentes de su propio frente político acerca del funcionamiento que debiera tener el Concejo Deliberante, ayer la edición matutina de BRAGADO TV entrevistó al presidente del Cuerpo, Aldo “Titi” Expósito, con el propósito de conocer su opinión al respecto. Se mostró conforme con la tarea legislativa que se viene desarrollando durante la cuarentena y apuntó contra Marcelo Elías y Carla Bruno por emitir críticas sin ser ediles.

Según el Presidente del Concejo, “no son tiempos de que los políticos estemos en primera plana en los medios (…), si no entendemos que la cuestión pasa por otro lado, estamos en problemas”, opinó. En ese marco, manifestó que “yo lo tomo como opiniones sobre la visión que tiene cada uno acerca de cómo funciona el Poder Legislativo local”, aunque consideró fuera de lugar tener que aclarar en forma reiterada que el Cuerpo Legislativo está trabajando.

Expósito resaltó que todas las decisiones fueron tomadas en conjunto. Además, recordó que la comisión de labor legislativa funciona de manera permanente para tratar temas de salud y que se reactivaron las reuniones de comisiones en forma no presencial. Por lo tanto, remarcó que “el Concejo no dejó de funcionar, empezó a funcionar de otra forma y con el consenso de todos los concejales”. “Querer mostrar otra cosa, no entiendo cuál es el sentido”, dijo.

En cuanto a las críticas recibidas, manifestó estar sorprendido porque “lo plantean dirigentes que no están participando directamente en el funcionamiento en el Concejo y que tienen una visión que no es la real”. También opinó que “no hay ningún tema que sea de urgencia”, por lo que no consideró necesaria la reactivación inmediata de las sesiones, e incluso aseguró que algunas decisiones se podrían tomar con la metodología de acuerdo entre bloques.