BAUSA TRAS EL INCIDENTE: “NO ENTIENDO PORQUE UN DÍA HAY UN PROTOCOLO Y AL OTRO NO”

Una polémica se instaló ayer en la ciudad por un episodio que involucró a efectivos de la policía y al jefe de Zona del Correo, Alejandro Bausa, quien terminó aprehendido y con una causa judicial. Esta mañana el directivo habló con El Megáfono para esclarecer su versión, en donde aseguró: “El protocolo de que se acompañe al camión debe haber sido exclusivo de ayer”.

En referencia al caso que detonó la confusa situación, es decir el protocolo de los uniformados que escoltaban el camión de logística de la entidad nacional, comentó: “Cuando llegué hoy a la mañana, a las 7:10 o 7:15 horas, estaba la camioneta del correo, entran dos veces por día. Hoy no los escoltó nadie, no entiendo por qué un día hay un protocolo y al otro no. Es la primera vez que me informan que tenemos un inconveniente y vienen escoltados”.

Sobre las otras acusaciones, contó: “Si hubo un cruce de palabras, yo en ningún momento insulte a nadie. Lo que se puede ver en el video es que el auto mío no está cruzado, había cinco patrulleros. Me esposaron, me pegaron”, y agregó: “Hubo un policía que cuando estaba esposado me pegaba en la espalda, después me tiraron a un auto y me llevaron al hospital”.

“Mi única preocupación era venir a trabajar porque tenía que mandar una encomienda a General Villegas con barbijos, alcohol en gel y guantes para que los empleados hoy salieran a trabajar cubiertos como corresponde”, afirmó el profesional, quien indicó que no es una persona que hace denuncias. “Creo que si fue un malentendido, no lo es que a una persona esposada le peguen”, concluyó.

