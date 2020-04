LA DOCTORA EMMA ELIZALDE HABLÓ SOBRE EL TRATAMIENTO DE UN PACIENTE CON CORONAVIRUS

Compartir en...

En un nuevo video informativo de Cablevisión y la Secretaría de Políticas Públicas de Salud, la doctora Emma Elizalde habló frente a nuestras cámaras sobre el coronavirus y su avance pandémico. En esta ocasión se refirió a su tratamiento, además de su prevención.

Si bien la reconocida profesional bragadense dijo que utilizan tratamientos de sostén tales como colocar oxígeno, vías, analgésicos (paracetamol) y hasta respiradores, aseguró que no hay un tratamiento específico, por lo que debemos trabajar en la prevención de la enfermedad.

La médica volvió a ponderar medidas como el lavado de manos, toser en el pliegue del codo y el distanciamiento social, pero comentó que “hay gente que no entiende y entra a un espacio cuando se aclara que no pueden hacerlo más de uno”. En esta línea, contó: “En APS nos pasa todo el tiempo, cuesta mucho entender que no debemos acercarnos demasiado”.

“Esto no sólo depende del sistema sanitario sino que de todos, de cuidarnos todos. Tiene que cuidarse el que está en su casa quedándose en ella y tratando de tener el mínimo contacto posible con el resto de las personas, sobre todo con los grupos de riesgo”, Explicó Elizalde.